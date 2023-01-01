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Печень, или История одного стартапа Печень, или История одного стартапа
Киноафиша Фильмы Печень, или История одного стартапа Награды и номинации фильма Печень, или История одного стартапа
Печень, или История одного стартапа 2019 / Россия
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Награды и номинации фильма Печень, или История одного стартапа

Вся информация о фильме
Окно в Европу 2019 Окно в Европу 2019
Приз Президента фестиваля
Победитель
Конкурс "Игровое кино. Осенние премьеры"
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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