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Любовницы
Отзывы о фильме «Любовницы»
Любовницы
2019 / Россия
Трейлер
5.7
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Юлия Потапова
1 марта 2019, 00:51
Оценка
Совершенно дурацкий фильм, ходила с подругами и нам троим не понравился, во время сеанса все сидели в телефонах и не могли дождаться конца👎
1 марта 2019, 00:51
4
0
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setkat
1 марта 2019, 14:32
Оценка
Отличный фильм! Насторение поднимает!
1 марта 2019, 14:32
0
3
Ответить
Nadezhda Kuzmina
3 марта 2019, 14:02
Оценка
Сижу сейчас в кино, что-то заскучала, решила написать отзыв. Фильм на очень слабенькую троечку. Было около 5 неплохих шуток за все это время. Но скорей бы уже закончился сеанс
3 марта 2019, 14:02
3
0
Ответить
Nadezhda Kuzmina
3 марта 2019, 14:08
Оценка
Нет, это все таки такой тухляк, что мы ушли раньше(((
3 марта 2019, 14:08
2
0
Ответить
Александр Шибанов
3 марта 2019, 15:35
Оценка
Ну хоть не полное г...но, и уже это радует. Пару моментов даже было смешно.
3 марта 2019, 15:35
0
0
Ответить
Виктор БОБОВ
3 марта 2019, 18:21
Оценка
Впустую потратили время, люди даже по телевизору смотреть такое не будут
3 марта 2019, 18:21
1
0
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ir_bissa
4 марта 2019, 18:14
Оценка
Фильм на один раз.По крайней мере лучше любой другой америнской бредятины)Были даже ржачные моменты!
4 марта 2019, 18:14
0
0
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Татьяна Беганова
4 марта 2019, 23:28
Такой ерунды давно не видели, а ведь такие хорошие актеры снялись, почитала бы раньше отзывы, не пошли бы на этот фильм
4 марта 2019, 23:28
1
0
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Галина Игнатова
5 марта 2019, 21:44
Сначала приобрела билеты на фильм, а потом решила прочитать отзывы и даже расстроилась, что собралась на этот фильм. Но в итоге просмотром осталась довольна. Я с мужем вышла после просмотра с хорошим настроением. Фильм прикольный, яркий, много музыки. красавицы актрисы.Юмора нам хватило с лихвой, весь фильм улыбались. Получили порцию позитива.
5 марта 2019, 21:44
0
1
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galina-manyahina
8 марта 2019, 23:30
Оценка
Ходила на фильм с подругами. Фильм всем очень понравился. Отличная комедия. Создает праздничное настроение. Фильм закончился, а уходить не хотелось.
8 марта 2019, 23:30
0
1
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ksnbp
10 марта 2019, 23:57
Слабенькая комедия, хотя и была парочка любимых актеров : Гармаш, Стоянов ))
10 марта 2019, 23:57
0
0
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madmozelka
11 марта 2019, 16:15
Крутой фильм, смеялись всем залом, и девчонки и парни😂 Жизненно🤘
11 марта 2019, 16:15
0
1
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Наталия Петряшова
12 марта 2019, 23:35
Оценка
Начитавшись не совсем положительных отзывов,всё же решила рискнуть и сходить на этот фильм и.....ни капельки не пожалела!!!!Легкий,с юмором и с хорошей игрой артистов фильм!Никого не слушайте и идите!Для приятного вечера-самое оно!!!P.s.И не надо писать и говорить,что у нас нет качественных хороших фильмов!Есть.Я не имею в виду дурацкие фильмы непрофессионалов(как режиссеров и артистов;я их таковыми не считаю) из камеди;типа Харламова,Слепакова и прочих а-ля режиссеров и сценаристов из этой же серии.А вот на настоящих профессионалов-режиссеров от Бога и их фильмы нужно ходить.Я не имею в виду фильм "Любовницы",но и этот фильм гораздо качественнее и ближе,чем многие говно-иностранные.Так что,друзья,вперед,в кинотеатры на хорошие фильмы!
12 марта 2019, 23:35
0
1
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Анастасия Каргаполова
22 марта 2019, 21:52
Оценка
Фильм классный, посмеялась от души. С подругами сходить стоит
22 марта 2019, 21:52
0
1
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Андрей
8 мая 2019, 15:49
Оценка
обычный российский фильм, с топовыми, на мой взгляд и данный момент, российскими актрисами!
сюжет не понравился!
девушки молодцы, красавицы... больше и сказать не чего! ;))
Юлия Александрова после "Самого лучшего дня" моя фаворитка! очень жду от неё более серьёзных фильмов и ролей!
4 балла из 10ти!
8 мая 2019, 15:49
0
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