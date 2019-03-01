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Любовницы Любовницы
Киноафиша Фильмы Любовницы Отзывы о фильме «Любовницы»
Любовницы 2019 / Россия
5.7 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Любовницы»

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Юлия Потапова 1 марта 2019, 00:51
Оценка
Совершенно дурацкий фильм, ходила с подругами и нам троим не понравился, во время сеанса все сидели в телефонах и не могли дождаться конца👎
1 марта 2019, 00:51 Ответить
setkat 1 марта 2019, 14:32
Оценка
Отличный фильм! Насторение поднимает!
1 марта 2019, 14:32 Ответить
Nadezhda Kuzmina 3 марта 2019, 14:02
Оценка
Сижу сейчас в кино, что-то заскучала, решила написать отзыв. Фильм на очень слабенькую троечку. Было около 5 неплохих шуток за все это время. Но скорей бы уже закончился сеанс
3 марта 2019, 14:02 Ответить
Nadezhda Kuzmina 3 марта 2019, 14:08
Оценка
Нет, это все таки такой тухляк, что мы ушли раньше(((
3 марта 2019, 14:08 Ответить
Александр Шибанов 3 марта 2019, 15:35
Оценка
Ну хоть не полное г...но, и уже это радует. Пару моментов даже было смешно.
3 марта 2019, 15:35 Ответить
Виктор БОБОВ 3 марта 2019, 18:21
Оценка
Впустую потратили время, люди даже по телевизору смотреть такое не будут
3 марта 2019, 18:21 Ответить
ir_bissa 4 марта 2019, 18:14
Оценка
Фильм на один раз.По крайней мере лучше любой другой америнской бредятины)Были даже ржачные моменты!
4 марта 2019, 18:14 Ответить
Татьяна Беганова 4 марта 2019, 23:28
Такой ерунды давно не видели, а ведь такие хорошие актеры снялись, почитала бы раньше отзывы, не пошли бы на этот фильм
4 марта 2019, 23:28 Ответить
Галина Игнатова 5 марта 2019, 21:44
Сначала приобрела билеты на фильм, а потом решила прочитать отзывы и даже расстроилась, что собралась на этот фильм. Но в итоге просмотром осталась довольна. Я с мужем вышла после просмотра с хорошим настроением. Фильм прикольный, яркий, много музыки. красавицы актрисы.Юмора нам хватило с лихвой, весь фильм улыбались. Получили порцию позитива.
5 марта 2019, 21:44 Ответить
galina-manyahina 8 марта 2019, 23:30
Оценка
Ходила на фильм с подругами. Фильм всем очень понравился. Отличная комедия. Создает праздничное настроение. Фильм закончился, а уходить не хотелось.
8 марта 2019, 23:30 Ответить
ksnbp 10 марта 2019, 23:57
Слабенькая комедия, хотя и была парочка любимых актеров : Гармаш, Стоянов ))
10 марта 2019, 23:57 Ответить
madmozelka 11 марта 2019, 16:15
Крутой фильм, смеялись всем залом, и девчонки и парни😂 Жизненно🤘
11 марта 2019, 16:15 Ответить
Наталия Петряшова 12 марта 2019, 23:35
Оценка
Начитавшись не совсем положительных отзывов,всё же решила рискнуть и сходить на этот фильм и.....ни капельки не пожалела!!!!Легкий,с юмором и с хорошей игрой артистов фильм!Никого не слушайте и идите!Для приятного вечера-самое оно!!!P.s.И не надо писать и говорить,что у нас нет качественных хороших фильмов!Есть.Я не имею в виду дурацкие фильмы непрофессионалов(как режиссеров и артистов;я их таковыми не считаю) из камеди;типа Харламова,Слепакова и прочих а-ля режиссеров и сценаристов из этой же серии.А вот на настоящих профессионалов-режиссеров от Бога и их фильмы нужно ходить.Я не имею в виду фильм "Любовницы",но и этот фильм гораздо качественнее и ближе,чем многие говно-иностранные.Так что,друзья,вперед,в кинотеатры на хорошие фильмы!
12 марта 2019, 23:35 Ответить
Анастасия Каргаполова 22 марта 2019, 21:52
Оценка
Фильм классный, посмеялась от души. С подругами сходить стоит
22 марта 2019, 21:52 Ответить
Андрей 8 мая 2019, 15:49
Оценка
обычный российский фильм, с топовыми, на мой взгляд и данный момент, российскими актрисами!
сюжет не понравился!
девушки молодцы, красавицы... больше и сказать не чего! ;))
Юлия Александрова после "Самого лучшего дня" моя фаворитка! очень жду от неё более серьёзных фильмов и ролей!
4 балла из 10ти!
8 мая 2019, 15:49 Ответить
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