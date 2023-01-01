Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Салам, Бомбей
Фильмы похожие на Салам, Бомбей
Salaam Bombay!
Салам, Бомбей
1988 / Великобритания / Франция / Индия
8.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Салам, Бомбей
Вся информация о фильме
Фундаменталист поневоле
триллер
2012, США / Великобритания / Катар
6.0
Балласт
драма
2008, США
6.0
Тезки
драма
2006, США / Индия
7.0
Истерическая слепота
драма
2002, США
6.0
Ярмарка тщеславия
драма
2004, США / Великобритания
7.0
Нитка-Иголка: сделано в Индии
драма
2018, Индия
6.0
11 сентября
документальный, драма
2002, Великобритания / Египет / Япония / Франция / Мексика / США / Иран
6.0
Королева Катве
спорт, драма
2016, США / ЮАР
7.0
Амелия
биография, драма
2009, США
5.0
Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить