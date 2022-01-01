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Тень Арарата
La sombra de Ararat
Тень Арарата, 2017
2017 / Испания
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Жанр:
документальный
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О фильме
Фильм рассказывает об истории народа, о маленьком христианском островке, которого не сломило ни время, ни трагедия. Армения — единственная страна, которая была на картах мира 5 тысяч лет назад и которая по сей день существует.
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Продолжительность
54 минуты
Год выпуска
2017
Возраст
16+
Режиссер
Мигель Анхель Ньето
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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