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Тень Арарата
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La sombra de Ararat

Тень Арарата, 2017

2017 / Испания
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О фильме
Фильм рассказывает об истории народа, о маленьком христианском островке, которого не сломило ни время, ни трагедия. Армения — единственная страна, которая была на картах мира 5 тысяч лет назад и которая по сей день существует.
 
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Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Мигель Анхель Ньето
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тень Арарата 1 постер
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