Документальная история о путешественниках, которые отправились на мотоциклах через всю страну из Петербурга в Магадан. 12700 километров без рекламы, вранья и политики, чтобы показать, как многогранна и необъятна наша Родина. Философский фильм о мотосообществе, дружбе и о том, что только внутренние запреты могут помешать человеку ощутить свободу «сесть и поехать» навстречу новым интересным знакомствам, впечатлениям и знаниям. В этом фильме каждый человек увидит что-то для себя родное и близкое