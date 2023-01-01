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Черный нарцисс Черный нарцисс
Киноафиша Фильмы Черный нарцисс Черный нарцисс, 1947: актеры и роли
Black Narcissus Черный нарцисс 1947 / Великобритания
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Черный нарцисс, 1947: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Пауэлл Майкл Пауэлл Michael Powell Эмерик Прессбургер Emeric Pressburger
В ролях
Дебора Керр Дебора Керр Deborah Kerr Флора Робсон Flora Robson Дженни Лэйрд Jenny Laird Джудит Ферс Judith Furse Кэтлин Байрон Kathleen Byron
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