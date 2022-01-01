Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Вандалы

Вандалы, 2017

2017 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Новая режиссерская работа автора фильма о Петре Павленском Дарьи Хреновой. В 2016 году Дарья представила картину «Голая жизнь» — первую версию фильма, результат сотрудничества фестиваля PERFORM и Музея «Гараж». Спродюсированный обеими институциями фильм рассказывает о московском акционизме — от его пионеров до «героев нашего времени». Эксперты и художники рассуждают о репрезентации акционизма в медиа, политической ангажированности, целях и методах одного из важнейших явлений российской арт-сцены, зародившегося в 1990-х, пережившего кризис 2000-х и возродившегося в 2010-х, когда диалог между художником и властью перешел в поле уголовного кодекса.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Дарья Хренова
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши