Вандалы, 2017

Новая режиссерская работа автора фильма о Петре Павленском Дарьи Хреновой. В 2016 году Дарья представила картину «Голая жизнь» — первую версию фильма, результат сотрудничества фестиваля PERFORM и Музея «Гараж». Спродюсированный обеими институциями фильм рассказывает о московском акционизме — от его пионеров до «героев нашего времени». Эксперты и художники рассуждают о репрезентации акционизма в медиа, политической ангажированности, целях и методах одного из важнейших явлений российской арт-сцены, зародившегося в 1990-х, пережившего кризис 2000-х и возродившегося в 2010-х, когда диалог между художником и властью перешел в поле уголовного кодекса.