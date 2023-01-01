Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Учености плоды Учености плоды
Киноафиша Фильмы Учености плоды Учености плоды, 2021: актеры и роли
Учености плоды 2021 / Россия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Учености плоды, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Угольников Игорь Угольников
В ролях
Сергей Безруков Сергей Безруков Федор Бондарчук Федор Бондарчук Fyodor Bondarchuk Игорь Угольников Игорь Угольников Анастасия Мельникова Анастасия Мельникова Дмитрий Соломыкин Дмитрий Соломыкин Игорь Савочкин Игорь Савочкин
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы
Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»
Огромные щеки и нос картошкой: такую Боярскую вы еще не видели
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси
Песню Королевой обожали дети: думали, что о волшебной палочке, оказалось — с подтекстом
«Колол препараты»: Ягудин сделал признание о покушении на жизнь конкурента
Общество разделилось пополам: вскрылись подробности смерти пенсионера, случившейся по вине Киркорова
Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого
Самая пошлая песня времен СССР: ее пели взрослые и дети
Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью
Голоса нет, танцует как Буратино: видео с концерта Орбакайте высмеяли в Сети
Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше