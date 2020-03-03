Наша рецензия

Шумная московская вечеринка. Яркие стробоскопы, литры выпивки и богатая столичная молодежь. Довольно быстро веселье из душного клуба перемещается на городские улицы, где компания устраивает безумную езду по ночным улицам. Эта вседозволенность быстро оборачивается трагедией. Пытаясь войти в крутой поворот, машина сбивает пешехода и уезжает с места преступления. За рулем был Глеб — сын влиятельного чиновника, давно прославившийся репутацией сорвиголовы, но такое тяжело скрыть даже со…