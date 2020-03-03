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На Луне На Луне
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На Луне 2020 / Россия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «На Луне»

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Наша рецензия

Шумная московская вечеринка. Яркие стробоскопы, литры выпивки и богатая столичная молодежь. Довольно быстро веселье из душного клуба перемещается на городские улицы, где компания устраивает безумную езду по ночным улицам. Эта вседозволенность быстро оборачивается трагедией. Пытаясь войти в крутой поворот, машина сбивает пешехода и уезжает с места преступления. За рулем был Глеб — сын влиятельного чиновника, давно прославившийся репутацией сорвиголовы, но такое тяжело скрыть даже со…

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Ostrov78725 3 марта 2020, 13:11
Оценка
Отличный фильм.И режиссерский взгляд и операторская работа подкупают интересным содержанием,хорошим вкусом и чувством меры.Актеры старшего поколения ожидаемо точны и очень убедительны. И порадовал молодой главный герой. А когда к финалу фильма взрослеет,когда "все,дальше сам",как будто за пять минут прошло лет 15,в нем меняется все,взгляд,глаза,все внутри-как будто другой человек. Благодарим за фильм.
3 марта 2020, 13:11 Ответить
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