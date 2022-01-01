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Осенью 1942 года эвакуированный на Урал Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова готовится к премьере балета «Гаянэ». Композитор Арам Хачатурян (Амбарцум Кабанян) вынужден постоянно переделывать партитуру: этого требует сначала строгая балетмейстер (Инна Степанова), а потом и прибывший из столицы цензор (Александр Кузнецов), который когда-то тоже хотел стать великим музыкантом, но из-за недостатка таланта вынужден был отказаться от мечты и пойти по партийной…