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Аманат
Отзывы о фильме «Аманат»
Аманат
2022 / Россия
Трейлер
7.8
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Талгат Орынбасар
28 марта 2020, 21:50
Оценка
Смотрел фильм с большим удовольствием. В то время были настоящие батыры, они не боялись не чего, всегда готовы были пожертвовать собой. История учит нас любить свою родную землю. Как говорил Михаил Ломоносов: «Народ не знающего своего прошлого, не имеет будущего». Свою землю нужно любить и защищать свой народ, но к сожалению не все это понимают, так как глаза у многих затуманились золотом (((. Во все времена были предатели и холопы, но все таки патриотов было больше. Спасибо режиссеру, который снял этот фильм. Нам не хватает таких фильмов, их должно быть много, чтобы молодежь знакомилась с ними, так, как появилось тенденция у них к неуважению к старшим. Да и истории они тоже не знают ((. Респект этому фильму.
28 марта 2020, 21:50
8
2
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Елена Несмеева
26 мая 2022, 18:59
Оценка
Удивительно глубокий и поучительный фильм! Очень интересно смотреть взаимоотношения народов Дагестана и России, очень красивые пейзажи ,артисты, высокое качество постановки, сильно пробивает на эмоции! Одним словом, однозначно, рекомендую к просмотру!
26 мая 2022, 18:59
4
0
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Zhasmina Zhasmina
27 мая 2022, 23:02
Оценка
Отлиный фильм.
27 мая 2022, 23:02
2
0
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Pavel.Rashchupkin
28 мая 2022, 13:33
Отличный фильм!Какие были сильные люди раньше,настоящие воины!Настоящие Горцы и Сильные Русские Офицеры!
28 мая 2022, 13:33
3
0
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Марина Пурахина (Щукина)
29 мая 2022, 21:25
Оценка
Очень хороший фильм! Любовь к родине, долг, честь и слово офицера! Рекомендую посмотреть.
29 мая 2022, 21:25
2
0
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chentyruva.natalia
31 мая 2022, 10:04
Оценка
Фильм очень удивил и растрогал, грустная история, отличная игра актеров, особенно герой фильма, настоящий мужчина и джигит, жаль что войны и ссоры между стран до сих пор повторяются и неужели никто так и не научился на старых ошибках...хорошо что есть деятели, которые понимают и создают такие фильмы, чтобы подобным образом показать и дать понять людям, на сколько все жестоко и не справидливо, что нужно учиться всем жить в мире...
31 мая 2022, 10:04
3
0
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Елена Назарова
3 июня 2022, 15:11
Оценка
Отличный фильм,красивый: горы, поля, леса, лошади, парящий орёл над горами.Фильм оставляет послевкусие. Хочется ещё раз вернуться для просмотра этого великолепия!
3 июня 2022, 15:11
0
0
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iro4ka-g
4 июня 2022, 15:34
Оценка
Отличный , завораживающий сюжетом. Поучительная история героя про честь и достоинство 👍🏼👍🏼👍🏼
4 июня 2022, 15:34
0
0
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mmmirzaev
6 июня 2022, 18:20
Оценка
Хороший, душевный фильм. Больше таких. Спасибо создателям.
6 июня 2022, 18:20
0
0
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Ольга Орлова
6 июня 2022, 19:02
Оценка
Прекрасный фильм. Советую всем к просмотру!
6 июня 2022, 19:02
0
0
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Кристина Kris
8 июня 2022, 13:03
Оценка
Это лучшее, что я смотрела из отечественного кино. О благородных мужчинах, прекрасных женщинах, чистой любви и офицерском долге.
Аманат - заложник…большой политики, служению родине или потрясающей любви?
Фильм отличный, основан на реальных событиях. О выборе между ценой мира и личным счастьем. Грустный и мудрый. Прекрасные актёры, красивые пейзажи, музыка, костюмы. Очень атмосферный, эмоциональный, оставляющий послевкусие ❤️
8 июня 2022, 13:03
1
0
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deniro7377
11 июня 2022, 20:12
Оценка
Шикарный фильм! Не ожидал, что получится. Оконцовка фильма вызывает чувство боли за молодых героев и за боль отца у смертного одра молодого сына. Хочется ещё раз посмотреть.
11 июня 2022, 20:12
0
0
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Елизавета Гуркина-Негрова
13 июня 2022, 17:13
Оценка
Очень понравилось. Ходили с подругой и этот фильм произвел неизгладимые впечатления. Змечательные пейзажи, смотря на которые переносишься на в Дагестан. В общем, все супер))
13 июня 2022, 17:13
0
0
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Аманат - заложник…большой политики, служению родине или потрясающей любви?
Фильм отличный, основан на реальных событиях. О выборе между ценой мира и личным счастьем. Грустный и мудрый. Прекрасные актёры, красивые пейзажи, музыка, костюмы. Очень атмосферный, эмоциональный, оставляющий послевкусие ❤️
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