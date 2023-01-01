Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большая поэзия Большая поэзия
Киноафиша Фильмы Большая поэзия Награды и номинации фильма Большая поэзия
Большая поэзия 2018 / Россия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Большая поэзия

Вся информация о фильме
Кинотавр 2019 Кинотавр 2019
Приз за лучшую режиссуру
Победитель
Приз за лучшую мужскую роль
Победитель
Главный приз
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
Related video
Этот одноногий парень стал звездой после «Танцев»: не поверите, как сложилась его жизнь
Худший фильм Гайдая, смотреть который просто больно: провалился, несмотря на Вицина и Куравлева
«Сегодня любовь есть, а завтра – разлад»: Пресняков сделал неожиданное заявление о браке
Коня на скаку остановит: посмотрите, какой выросла любимая внучка Крутого
Помните самого скромного победителя «Голоса»? Вот как живет отец Фотий после шоу
Заработать на простых людях не вышло: Милохин в спешке покинул Россию
Одна актриса разбила голову, другой резко стало плохо: в театре Вахтангова произошел инцидент
Вот в кого красавица: как выглядел отец Королевой, который 10 лет безуспешно боролся с раком
Положение хуже некуда: над близкими Заворотнюк сгущаются тучи
Вася такую бы не бросил: Надюха из комедии «Любовь и голуби» в молодости затмевала всех красотой
Эту певицу признали заменой Пугачевой: не многодетная, но тоже «с короной» на голове
Обида до гробовой доски: Высоцкий никогда не играл у Рязанова, и вот почему
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше