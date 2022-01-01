Наша рецензия

Анастасия (Татьяна Лютаева) стала актрисой, но не добилась успеха. Теперь она ведёт дни рождения мелкобуржуазных олигархов и довольствуется эпизодическими ролями в театрах и сериалах. Она не хочет той же судьбы для своей дочери Кати (Агния Дитковските), поэтому отговаривает молодую дочку от актёрской карьеры. Впрочем, безуспешно. Для того, чтобы судьба дочери не повторила судьбу матери, Анастасия знакомит Катю с Мастером (Владимир Ильин) – наставником, которого не хватало самой…