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Выйти из группы 2020 / Россия
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Выйти из группы»

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Ольга Александровна 15 мая 2022, 23:42
Оценка
Хорошее кино💯%.Держит в напряжении на протяжении всего времени😳. Великолепная игра актерского состава👍. Очень полезно посмотреть родителям с детьми - подростками, чтобы потом вместе обсудить поступки главного героя . Спасибо большое режиссеру за поднятую тему🤝. Получился замечательный фильм 🎬📽️с глубоким смыслом .🤔
15 мая 2022, 23:42 Ответить
Евгений Овчинников 20 мая 2022, 08:22
Оценка
Отличный фильм)
20 мая 2022, 08:22 Ответить
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