Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Спирит" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
1+1. Нарушая правила 1+1. Нарушая правила
Киноафиша Фильмы 1+1. Нарушая правила Отзывы о фильме «1+1. Нарушая правила»
Inseparables 1+1. Нарушая правила 2017 / Аргентина
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «1+1. Нарушая правила»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фелиппе (Оскар Мартинес) — финансово состоятельный бизнесмен, который в результате несчастного случая оказывается парализованным ниже шеи. Несмотря на всяческое благополучие, жизнь в инвалидной коляске никак не внушает богачу перспективу счастливой жизни. Поэтому в подмогу для поддержания более-менее нормальной жизнедеятельности Филиппе нанимает «сиделку». Но досужее гостеприимство, лицемерие и уж тем более сочувствие смущают деловитого и некогда абсолютно самостоятельного…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Лана Романовна 12 августа 2017, 16:34
Такой бред!!!!
В деталях скопировали фильм 1+1...
Поменяли актёров,но все шутки,приколы,остались!!!!
Даже в мелочах...
ПЛОГИАТ
12 августа 2017, 16:34 Ответить
Леха 27 августа 2017, 16:19
в ответ на сообщение Лана Романовна от 12 августа 2017, 16:34
Не плагиат, а ремейк. Будет еще американский.
27 августа 2017, 16:19 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мизантроп
Мизантроп 1 комментарий
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 190 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 21 комментарий
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 9 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 43 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App