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Фелиппе (Оскар Мартинес) — финансово состоятельный бизнесмен, который в результате несчастного случая оказывается парализованным ниже шеи. Несмотря на всяческое благополучие, жизнь в инвалидной коляске никак не внушает богачу перспективу счастливой жизни. Поэтому в подмогу для поддержания более-менее нормальной жизнедеятельности Филиппе нанимает «сиделку». Но досужее гостеприимство, лицемерие и уж тем более сочувствие смущают деловитого и некогда абсолютно самостоятельного…