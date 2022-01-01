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В мире животных законы простые. Если ты родился в семье прачек, то всю жизнь будешь полоскать чужое исподнее. Будь ты енот или обычный парнокопытный ослик. Единственный способ переехать из трущоб во дворец и жить без забот — победить в игре «Как стать миллионером», но для ослика Мангу судьба приготовила уникальный шанс. Когда Король Лев, устав от власти, решил уйти на покой, передав престол и полномочия сыну-балбесу, звериный народ вышел протестовать. Болтливый осёл тоже был в…