Крысоловка, 1982

В большой деревянной усадьбе вместе со старшим братом живут две незамужние сестры. Одна из сестер юна и влюбляется в своего школьного учителя, другая же занята день и ночь ведением домашнего хозяйства. Однако единственный мужчина в доме не желает, чтобы его сестры выходили замуж. Возможно, он вообще ничего не хочет, но отдает ли себе в этом отчет? Когда крестьянка, живущая по соседству, кокетливо заигрывает с ним, чтобы ее сыну позволили лакомиться фруктами из господского сада, кажется, что сердце этого современного помещика остается твердым как камень. Когда же внезапно в доме обнаруживаются крысы, хозяин может только истерично кричать, и младшая сестра терпеливо отлавливает их и относит к хозяйскому пруду, чтобы утопить…