Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зомби: Из Пусана в Гангнам"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Беатрис на ужине
Беатрис на ужине, 2017: актеры и роли
Beatriz at Dinner
Беатрис на ужине
2017 / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Беатрис на ужине, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мигель Артета
Miguel Arteta
В ролях
Конни Бриттон
Connie Britton
Сальма Хайек
Salma Hayek
Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
Джон Литгоу
John Lithgow
Эми Ландекер
Amy Landecker
Джей Дюпласс
Jay Duplass
Дэвид Уоршофски
David Warshofsky
Энрике Кастильо
Enrique Castillo
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Написать отзыв
2023, Россия, комедия, мелодрама
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Заговор дьявола
Отзывы
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Метки тьмы
Написать отзыв
2021, США, ужасы
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез