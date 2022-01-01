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Разыскивается филин
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Разыскивается филин, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Говорят, что краснокнижный рыбный филин раньше всех на земле встречает рассвет. Пока весь мир еще спит, он уже ловит только зарождающийся луч света. В восточных пределах суши, на берегах могучего Тихого океана нет никого загадочней.

Род этого филина настолько древний, что никто не берется сказать, откуда он взялся. Для своего обиталища эта редчайшая птица выбирает самые глухие уголки уссурийской тайги.

Съемочная группа провела в тайге 40 дней, чтобы снять редкие кадры. Команде телеканала «Живая Планета» удалось запечатлеть в объективе, как рыбный филин высиживает и воспитывает птенцов и охотится на рыбу.

Картина сохранила для зрителя атмосферу азартных поисков, трагических неудач, неожиданных успехов, таежных открытий и опасностей.

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Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Илья Цыганов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разыскивается филин 1 постер
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