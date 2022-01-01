Наша рецензия

Учёные - скучные люди. Так принято считать. Неразговорчивые, а если говорят, то на птичьем языке, нелюдимые, неопрятные… Учёный мир оброс стереотипами, которые научно-просветительские проекты периодически предпринимают попытку развеять. И, забегая вперёд, можно сказать, что эксперимент под названием «Жизнь с бактериями» прошёл успешно. Документалисты Андрей Тимощенко и Станислав Ставинов превратили типичный специальный репортаж в полноценное (почти час) кино. Которое хочется…