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Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии
Киноафиша Фильмы Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии Отзывы о фильме «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии»
Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии 2017 / Россия
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Отзывы о фильме «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии»

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Наша рецензия

Учёные - скучные люди. Так принято считать. Неразговорчивые, а если говорят, то на птичьем языке, нелюдимые, неопрятные… Учёный мир оброс стереотипами, которые научно-просветительские проекты периодически предпринимают попытку развеять. И, забегая вперёд, можно сказать, что эксперимент под названием «Жизнь с бактериями» прошёл успешно. Документалисты Андрей Тимощенко и Станислав Ставинов превратили типичный специальный репортаж в полноценное (почти час) кино. Которое хочется…

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