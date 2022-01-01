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Роден: divino#inferno
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Роден: divino#inferno, 2016

2016 / Франция
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О фильме

«Врата Ада» — художественный триумф скульптора Огюста Родена, который создал такие шедевры как «Поцелуй» и «Мыслитель». Однако одно из крупнейших творений Родена «Врата Ада» в итоге осталось незавершенным. Работа, которая на протяжении многих лет была его раем и адом… Рассказывая захватывающую историю создания «Врат», художник, фотограф и режиссер Бруно Авеллан рисует увлекательный портрет непревзойденного мастера, который, очевидно, был первым модернистом и, несомненно, тем, кто вдохнул в скульптуру жизнь.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Бруно Авеллан
Все актеры и съемочная группа
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4.6923075
Постер фильма Роден: divino#inferno 1 постер
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