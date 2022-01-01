Роден: divino#inferno, 2016

«Врата Ада» — художественный триумф скульптора Огюста Родена, который создал такие шедевры как «Поцелуй» и «Мыслитель». Однако одно из крупнейших творений Родена «Врата Ада» в итоге осталось незавершенным. Работа, которая на протяжении многих лет была его раем и адом… Рассказывая захватывающую историю создания «Врат», художник, фотограф и режиссер Бруно Авеллан рисует увлекательный портрет непревзойденного мастера, который, очевидно, был первым модернистом и, несомненно, тем, кто вдохнул в скульптуру жизнь.