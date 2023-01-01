Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Императрицы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бультерьер Бультерьер
Киноафиша Фильмы Бультерьер Бультерьер, 2022: актеры и роли
Бультерьер 2022 / Россия
6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Бультерьер, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Василий Быстров Василий Быстров
В ролях
Владимир Минеев Владимир Минеев Vladimir Mineev Лев Семашков Лев Семашков Виталий Кищенко Виталий Кищенко Vitaly Kishchenko Анастасия Красовская Анастасия Красовская Anastasiya Krasovskaya Александр Михайлов Александр Михайлов Сергей Селин Сергей Селин
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Пропала с экранов 23 года назад: почему красавица Вертинская отказывается сниматься в кино
Кумир миллионов подростков изуродовала свое тело: зрелище не для всех (пикантное фото)
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше