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Бультерьер Бультерьер
Киноафиша Фильмы Бультерьер Отзывы о фильме «Бультерьер»
Бультерьер 2022 / Россия
8.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Бультерьер»

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Инна Григорьева 22 февраля 2021, 20:50
Здравствуйте!Подскажите причину по которой фильм не вышел на экраны???
22 февраля 2021, 20:50 Ответить
User 8 июня 2022, 01:12
Оценка
В шмрокий проеат картина выхрдит 16 июня 2020г. Хорошего просмотра на большом экоане.
8 июня 2022, 01:12 Ответить
User 19 июня 2022, 10:10
Оценка
Доброе кино с глубоким смыслом
19 июня 2022, 10:10 Ответить
User 19 июня 2022, 10:11
Оценка
Как только фильм был снят, его сразу пустили в прокат. Хорошего просиотра
19 июня 2022, 10:11 Ответить
Мария Корчагина 20 июня 2022, 19:57
Сегодня посмотрела в "Мире". Очерь хороший фильм. Точнее сказать сюжет вообще на 10! Было одущение, что актерам не дали раскрыться, но на это как-то даже глаза закрываются. Фильм 100% стоит смотреть.
20 июня 2022, 19:57 Ответить
Анна Берлог 21 июня 2022, 15:19
Оценка
Фильм «Бультерьер» я решила посмотреть случайно, позвали коллеги по работе. Да и выбор кино сейчас небогатый, так что любая премьера вызывает интерес.
Главный герой фильма по имени Макс оказался в затруднительном положении, на перепутье своей жизни, и именно в этот момент он находит собаку, раненного бультерьера. Начинает его лечить и сам потихоньку возвращается к жизни. Макс боец, но после травмы он не может больше участвовать в боях и теряет дело всей своей жизни. По сути, раненый пес, это аналогия к главному герою фильма, поскольку оба они, будучи сильными по природе созданиями, в силу обстоятельств оказываются слабыми и уязвимыми. И их встреча неслучайна – ведь только они могут помочь друг другу в этот момент. Ожидала я кровавых драк и боевика, но оказалось все очень даже цивильно. Драма присутствует, но она со счастливым концом. Сюжет захватывающий!
21 июня 2022, 15:19 Ответить
lyulina_pm811 21 июня 2022, 16:20
Оценка
Просто супер!жалко, что теперь долго ждать продолжения)))
21 июня 2022, 16:20 Ответить
Людмила Ковалёва 23 июня 2022, 00:51
Оценка
Отличный фильм! Прекрасная режиссура. Великолепные съёмки.Захватывющий сюжет.Смотрится на одном дыхании.
23 июня 2022, 00:51 Ответить
Оксана Коваль 24 июня 2022, 13:09
Оценка
Люблю спортивные драмы российского производства, они как-то особенно помогают вернуть веру в жизнь, когда ничего вокруг не радует. Фильм Бультерьер как раз из таких. Главный герой боец Макс Холодов, из-за спортивной травмы не может больше участвовать в борьбе за титул чемпиона мира и постепенно впадает в депрессию. Но события его жизни разворачиваются так, что он находит брошенную собаку, и, ухаживая за ней, начинает возвращаться к жизни💔
Не буду расписывать сюжет до деталей, но в конце фильма я просто рыдала, финал заставил меня очень сильно расчувствоваться. Очень понравились ракурсы съемки, и локации для фильма выбраны очень эстетичные. Фильм сделан со вкусом, его создатели на славу постарались
24 июня 2022, 13:09 Ответить
Юлия Чернова 27 июня 2022, 13:16
Оценка
Посмотрели с мужем и дочкой-подростком фильм «Бультерьер». Название звучное, хлесткое, намекает на то, что в фильме полно жестоких сцен и кровищи, но, благо, все оказалось очень даже прилично. Главный герой харизматичный боец Максим, смотрится в кадре очень гармонично, видно, что находится в своей стихии. Весь фильм смотрели на одном дыхании, а концовка оказалась открытой, так что будем с нетерпением ждать вторую часть. Спойлерить не буду, но обещаю: вы останетесь довольны.
Фильм пришелся по вкусу всем, даже дочери-подростку, теперь уговаривает нас завести такого же пёселя как в фильме..))
27 июня 2022, 13:16 Ответить
Маргарита Чернова 29 июня 2022, 11:45
Оценка
Мотивирует жить и любить!

Посмотреть фильм Бультерьер меня уговорил муж, он боец ММА и не пропускает такого рода премьеры. Я такое особо не люблю, все-таки не для женщин эти фильмы снимают, но «Бультерьер» изменил мое представление о бойцовских фильмах. Кровавых, грязных сцен вы не увидите, зато всю гамму чувств главного героя почувствуете точно.
Фильм драматичный, это правда, но и в драме всегда есть место для хеппи-энда, что не может не радовать!
Особо понравилась сюжетная линия с собакой, как главный герой с ней возится и выхаживает, ну просто милота. Фильм без пола и понравится не только парням, но и девушкам. Рекомендую к просмотру!
29 июня 2022, 11:45 Ответить
Диана Абрамова 1 июля 2022, 13:01
Оценка
Фильм не про спорт, а про силу духа 💪🏻💪🏻💪🏻

Посетили премьеру фильма Бультерьер, и остались под большим впечатлением от данной кинокартины. Во-первых, хотелось бы похвалить отлично подобранный состав актеров. Многие из них малоизвестные, не заезженные лица, смотрятся в кадре просто потрясающе! Особо понравились главный герой и его девушка, очень гармоничная пара, между ними есть химия и она чувствуется через экран, не оставляя зрителей равнодушными. Особо понравились места съемок, на горных пейзажах так вообще отдыхают глаза😍 и во всем этом съемочная группа оставляет отсылки к главному герою – ведь его сила духа действительно размером с гору, и он способен выстоять против всех испытаний. А когда он нашел раненного буля, то я вообще чуть не расплакалась. И главный герой, и пес очень нуждались друг в друге в данный момент жизни, и только они способны друг другу помочь.
Все – от актеров до локаций, подобрано со вкусом. Съемочная группа трудилась днями и ночами, чтобы мы могли воочию увидеть потрясающую спортивную драму😍
1 июля 2022, 13:01 Ответить
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