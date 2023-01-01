Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дом
Киноафиша Фильмы Дом Фильмы похожие на Дом
A Casa Дом 1997 / Франция / Португалия / Литва
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Дом

Вся информация о фильме
Иней
Иней
драма 2017, Украина / Литва / Франция / Польша
5.0
Покой нам только снится
Покой нам только снится
драма 2015, Литва / Франция / Россия
6.0
Вандал
Вандал
драма 2013, Франция / Бельгия
6.0
После мрака свет
После мрака свет
драма 2012, Мексика / Франция / Нидерланды / Германия
7.0
Семь человек-невидимок
Семь человек-невидимок
драма 2005, Португалия / Нидерланды / Литва / Франция
6.0
Свобода
Свобода
драма 2000, Франция / Португалия / Литва
7.0
Коридор
Коридор
драма 1994, Германия / Литва
7.0
Круг второй
Круг второй
драма 1990, СССР
7.0
Проклятие
Проклятие
драма, криминал 1988, Венгрия
7.0
Город пиратов
Город пиратов
фэнтези, драма 1983, Франция / Португалия
6.0
Гипотеза украденной картины
Гипотеза украденной картины
драма, криминал 1979, Франция
7.0
Евразиец
Евразиец
драма 2010, Франция / Россия / Литва
7.0
Девушка в зеленом берете
Девушка в зеленом берете
драма 2018, Франция
5.0
Давние любовники
Давние любовники
драма 2009, Франция
6.0
La ligne
La ligne
драма 2022, Франция
5.0
Лето'85
Лето'85
драма 2020, Франция / Бельгия
6.0
Равнодушные
Равнодушные
драма 2020, Италия
5.0
Цена победы
Цена победы
драма 2014, Бельгия / Франция
6.0
Славные ублюдки
Славные ублюдки
драма 2013, Франция / Германия
4.0
Цена человека
Цена человека
драма 2013, Италия / Франция
3.0
35 стопок рома
35 стопок рома
драма 2008, Франция / Германия
7.0
Время прощания
Время прощания
драма 2005, Франция
6.0
Кофе и сигареты
Кофе и сигареты
драма 2003, США / Япония / Италия
7.0
Счастье ничего не стоит
Счастье ничего не стоит
драма 2003, Франция / Италия / Швейцария
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше