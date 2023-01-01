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Площадь Вашингтона
Площадь Вашингтона, 1997: актеры и роли
Washington Square
Площадь Вашингтона
1997 / США
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Площадь Вашингтона, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Агнешка Холланд
Agnieszka Holland
В ролях
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Альберт Финни
Albert Finney
Мэгги Смит
Maggie Smith
Бен Чаплин
Ben Chaplin
Джудит Айви
Judith Ivey
Дженнифер Гарнер
Jennifer Garner
Роберт Стэнтон
Robert Stanton
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