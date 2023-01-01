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Площадь Вашингтона Площадь Вашингтона
Киноафиша Фильмы Площадь Вашингтона Площадь Вашингтона, 1997: актеры и роли
Washington Square Площадь Вашингтона 1997 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Площадь Вашингтона, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Агнешка Холланд Агнешка Холланд Agnieszka Holland
В ролях
Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Альберт Финни Albert Finney Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Бен Чаплин Бен Чаплин Ben Chaplin Джудит Айви Judith Ivey Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Jennifer Garner Роберт Стэнтон Роберт Стэнтон Robert Stanton
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