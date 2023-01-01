Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Приключения няни
Приключения няни, 1987: актеры и роли
Adventures in Babysitting
Приключения няни
1987 / США
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Приключения няни, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус
Chris Columbus
В ролях
Элизабет Шу
Elisabeth Shue
Майа Брутон
Кит Куган
Keith Coogan
Кэлвин Левелс
Calvin Levels
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
Пенелопа Энн Миллер
Penelope Ann Miller
Энтони Рэпп
Anthony Rapp
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Два сыночка и лапочка-дочка: как выглядят дети Мэрилин Керро, от которых отказались отцы
Далеко не Брэд Питт: этот седой и старый актер признан самым сексуальным мужчиной в мире
Призналась ради безопасности близких: не поверите, во что оказалась втянута Орбакайте
Мальчика-зайца никто не любил: что с ним после операции, на которую собрали больше 6 млн рублей
Сэкономите на диетах: так похудел доктор Мясников, в семье которого все становятся долгожителями
Оленька все испортила: этот ляп в «Служебном романе» не заметил только Рязанов
Не такая, как все: Лютаева из «Гардемаринов» выболтала правду о тайной внучке
Нежеланных детей на Руси называли двумя особенными именами: может, и среди ваших родственников были такие
В Советском Союзе эти вещи были в каждом доме: единицы знают, как их использовали (тест)
Эти имена на Руси считали постыдными: сейчас так называют самых достойных
Турки над этим смеются: на странность с бывшим Хюррем в России не обратили внимания
Вот почему кошки друг другу не мяукают: секрет знают только избранные хозяева
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить