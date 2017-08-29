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Тигры и люди
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Тигры и люди

Тигры и люди, 2016

2016
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О фильме

В дикой природе осталось чуть больше 500 амурских тигров. Главный враг самых больших кошек на земле — человек. По статистике, в год от рук браконьеров погибает в среднем 20 особей полосатого хищника. Одним нужна шкура тигра, другим — мясо и кости. Самая главная опасность для тигра исходит от нашего восточного соседа, Китая. В традиционной медицине Поднебесной эта дикая кошка занимает особое место. Из костей тигра делают вино, а мясо дикого тигра считается у китайцев ценнейшим деликатесом. Китайцы верят, что, выпивая настойку из тигра или поедая его мясо, они получают таким образом его силу, ловкость и красоту. Какой бы дикостью это ни казалось, но факт остается фактом. На протяжение многих лет государственные структуры и общественные организации России и Китая ведут борьбу с браконьерством. К чему привели их усилия? Кто стоит за добычей редких хищников — одиночки в поисках наживы или участники хорошо организованной преступной сети? Какие меры необходимо предпринять, чтобы полностью искоренить браконьерство, и возможно ли это? Чтобы ответить на эти вопросы, создатели фильма «Тигры и люди» отправились на Дальний Восток, в Китай и страны Юго-Восточной Азии и провели собственное расследование.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2016
Режиссер
Сергей Ястржембский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тигры и люди 1 постер
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29 августа 2017 19:23
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