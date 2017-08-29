Тигры и люди, 2016

В дикой природе осталось чуть больше 500 амурских тигров. Главный враг самых больших кошек на земле — человек. По статистике, в год от рук браконьеров погибает в среднем 20 особей полосатого хищника. Одним нужна шкура тигра, другим — мясо и кости. Самая главная опасность для тигра исходит от нашего восточного соседа, Китая. В традиционной медицине Поднебесной эта дикая кошка занимает особое место. Из костей тигра делают вино, а мясо дикого тигра считается у китайцев ценнейшим деликатесом. Китайцы верят, что, выпивая настойку из тигра или поедая его мясо, они получают таким образом его силу, ловкость и красоту. Какой бы дикостью это ни казалось, но факт остается фактом. На протяжение многих лет государственные структуры и общественные организации России и Китая ведут борьбу с браконьерством. К чему привели их усилия? Кто стоит за добычей редких хищников — одиночки в поисках наживы или участники хорошо организованной преступной сети? Какие меры необходимо предпринять, чтобы полностью искоренить браконьерство, и возможно ли это? Чтобы ответить на эти вопросы, создатели фильма «Тигры и люди» отправились на Дальний Восток, в Китай и страны Юго-Восточной Азии и провели собственное расследование.