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Ингрид (Обри Плаза) не выпускает из рук телефон и старательно ищет себе подругу в «Инстаграме». Отчаянно реагирует на каждый лайк и комментарий, прилипая к жертве сразу и надолго. Модная звезда Тейлор Слоан (Элизабет Олсен) становится идеальной мишенью: она красиво фотографирует, умно подписывает фотографии, да еще и на комментарии отвечает, один из которых оставила сама Ингрид. Для героини это становится прямым сигналом к решительным действиям. Девушка снимает с банковского счета…