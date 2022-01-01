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Ингрид едет на запад Ингрид едет на запад
Киноафиша Фильмы Ингрид едет на запад Отзывы о фильме «Ингрид едет на запад»
Ingrid Goes West Ингрид едет на запад 2017 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Ингрид едет на запад»

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Ингрид (Обри Плаза) не выпускает из рук телефон и старательно ищет себе подругу в «Инстаграме». Отчаянно реагирует на каждый лайк и комментарий, прилипая к жертве сразу и надолго. Модная звезда Тейлор Слоан (Элизабет Олсен) становится идеальной мишенью: она красиво фотографирует, умно подписывает фотографии, да еще и на комментарии отвечает, один из которых оставила сама Ингрид. Для героини это становится прямым сигналом к решительным действиям. Девушка снимает с банковского счета…

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