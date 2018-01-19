Наша рецензия

Для зрителей, не знакомых с творчеством общепризнанного гения артхауса Рустама Хамдамова, «Мешок без дна» − картина непонятная. «Сюрреализм на грани бреда, путанные диалоги, издевательски вольная хронология, одержимое украшательство и напыщенность» − вот что первым приходит на ум сразу после просмотра. О чем этот фильм? Актуальный ли? В чем его послание? Вопросы начинают сыпаться с неба, больно и звонко ударяться о голову, порождая ассоциации, воспоминания и…