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Мешок без дна Мешок без дна
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Мешок без дна 2017 / Россия
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Мешок без дна»

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Наша рецензия

Для зрителей, не знакомых с творчеством общепризнанного гения артхауса Рустама Хамдамова, «Мешок без дна» − картина непонятная. «Сюрреализм на грани бреда, путанные диалоги, издевательски вольная хронология, одержимое украшательство и напыщенность» − вот что первым приходит на ум сразу после просмотра. О чем этот фильм? Актуальный ли? В чем его послание? Вопросы начинают сыпаться с неба, больно и звонко ударяться о голову, порождая ассоциации, воспоминания и…

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tanya.betcher 19 января 2018, 14:38
Оценка
"Мешок без дна" - настоящий артхаусный фильм.Пожалуй, кроме Хамдамова, сегодня в России нет настоящих артхаусных режиссёров. Понятно, что их и не может быть много, они "теин в чаю", но без них умирает кино как визуальное искусство. В этом фильме Хамдамов создаёт тончайшую визуализацию любви, лжи, исчерпанности жизни и вечной тоски по таинственному, заповедному, подспудному и соблазняющему.
Зал Октября был практически полон вечером буднего дня и таким остался до конца, когда финальные титры были встречены аплодисментами.
19 января 2018, 14:38 Ответить
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