Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездный десант: Предатель Марса Звездный десант: Предатель Марса
Киноафиша Фильмы Звездный десант: Предатель Марса Кадры из мультфильма «Звездный десант: Предатель Марса»
Starship Troopers: Traitor of Mars Звездный десант: Предатель Марса 2017 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из мультфильма «Звездный десант: Предатель Марса»

Вся информация о мультфильме
Звездный десант: Предатель Марса (2017) - фото 1 Звездный десант: Предатель Марса (2017) - фото 2
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши