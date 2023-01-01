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Нежность Нежность
Киноафиша Фильмы Нежность Нежность, 2017: актеры и роли
La tenerezza Нежность 2017 / Италия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Нежность, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джанни Амелио Gianni Amelio
В ролях
Элио Джермано Элио Джермано Elio Germano Микаела Рамаццотти Микаела Рамаццотти Micaela Ramazzotti Джованна Меццоджорно Джованна Меццоджорно Giovanna Mezzogiorno Ренато Карпентьери Renato Carpentieri Грета Скакки Грета Скакки Greta Scacchi Мария Национале
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