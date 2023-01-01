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Нежность
Нежность, 2017: актеры и роли
La tenerezza
Нежность
2017 / Италия
6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Нежность, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джанни Амелио
Gianni Amelio
В ролях
Элио Джермано
Elio Germano
Микаела Рамаццотти
Micaela Ramazzotti
Джованна Меццоджорно
Giovanna Mezzogiorno
Ренато Карпентьери
Renato Carpentieri
Грета Скакки
Greta Scacchi
Мария Национале
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