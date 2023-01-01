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Апрельский сон длиной в три года
Киноафиша Фильмы Апрельский сон длиной в три года Награды и номинации фильма Апрельский сон длиной в три года
Shigatsu no nagai yume Апрельский сон длиной в три года 2017 / Япония
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Апрельский сон длиной в три года

Вся информация о фильме
ММКФ 2017 ММКФ 2017
Приз Жюри международной прессы (ФИПРЕССИ) за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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