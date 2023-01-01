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Желтая жара
Награды и номинации фильма Желтая жара
Sari sicak
Желтая жара
2017 / Турция
5.8
Оцените
14
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ММКФ 2017
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