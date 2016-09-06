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И избави нас от лукавого
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И избави нас от лукавого, 2016

2016 / Италия / Франция
6.3 Оцените
14 голосов
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О фильме

Фильм о возвращении экзорцизма в современный мир. Каждый год все больше и больше людей называют свое тревожное состояние словом «одержимость». Отец Котальдо — один из самых востребованных экзорцистов на Сицилии, он прославился своим неутомимым бойцовским духом. Как далеко готовы зайти верующие и неверующие в своем желании получить признание своего прискорбного состояния и избавиться от него здесь и сейчас? Это рассказ о встрече акта изгнания дьявола и сегодняшней повседневности, где контраст между древним и современным, религиозным и мирским вызывают то тревогу, то восторг.

6.3 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 6 сентября 2016
Режиссер
Федерика Ди Джакомо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И избави нас от лукавого 2 постера
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