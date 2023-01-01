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Утопленник
Утопленник, 2017: актеры и роли
Doob / No Bed of Roses
Утопленник
2017 / Бангладеш
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Утопленник, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мостофа Сарвар Фаруки
Mostofa Sarwar Farooki
В ролях
Ирфан Кхан
Irfan Khan
Парно Миттра
Parno Mittra
Нусрат Имроз Тиша
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