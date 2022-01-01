Мелодия любви. Жизнь и смерть Рэнтаро Таки, 1993

В апреле 1895 года молодой талантливый Рэнтаро Таки приезжает в Токио, чтобы поступить в Национальную Академию музыки. Его мечта стать пианистом. Он усиленно занимается, но заболевает туберкулезом и для лечения отправляется домой на Кюсю. Когда он опять возвращается в столицу, то переломным моментом для него становиться выступление Кода Нобу, чей концерт он посетил. Пораженный ее исполнением, Рэнтаро пишет ряд произведений для ансамбля, организованного его сокурсницей. Через некоторое время он уезжает на стажировку в Германию и полностью погружается в учебу. Но обострение туберкулеза заставляет его вернутся в Японию.