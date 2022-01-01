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Мелодия любви. Жизнь и смерть Рэнтаро Таки
Киноафиша Фильмы Мелодия любви. Жизнь и смерть Рэнтаро Таки
Waga ai no uta — Taki Rentaro monogatari

Мелодия любви. Жизнь и смерть Рэнтаро Таки, 1993

1993 / Япония
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

В апреле 1895 года молодой талантливый Рэнтаро Таки приезжает в Токио, чтобы поступить в Национальную Академию музыки. Его мечта стать пианистом. Он усиленно занимается, но заболевает туберкулезом и для лечения отправляется домой на Кюсю. Когда он опять возвращается в столицу, то переломным моментом для него становиться выступление Кода Нобу, чей концерт он посетил. Пораженный ее исполнением, Рэнтаро пишет ряд произведений для ансамбля, организованного его сокурсницей. Через некоторое время он уезжает на стажировку в Германию и полностью погружается в учебу. Но обострение туберкулеза заставляет его вернутся в Японию.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 21 августа 1993
Режиссер
Синитиро Савай
В ролях
Тору Кадзама
Исако Вашио
Рё Амамия
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мелодия любви. Жизнь и смерть Рэнтаро Таки 1 постер
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