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Киноафиша Фильмы Анимация. Цифровая революция

Анимация. Цифровая революция

, 2017
Россия / документальный / 18+

О фильме

Выход документальной картины о переходе от рисованной анимации к компьютерным технологиям будет приурочен к 80-летию «Союзмультфильма».

Искусство анимации существует уже более 100 лет, но еще совсем недавно оно ассоциировалось с карандашом и бумагой. Всего лишь 20 лет назад производство мультфильмов на всех мировых студиях строилось на прорисовке каждого кадра вручную. Для 1 секунды нужно было нарисовать 24 рисунка, а 1 минута содержит 1440 кадров. Сначала переход к компьютерной анимации был тихим и незаметным: профессионалы не воспринимали всерьез новые технологии и считали, что они далеки от искусства одушевления персонажей. Однако в конце 90-х годов пришла цифровая волна, и все мировые студии в течение нескольких лет перестроили производство мультфильмов, но этот переход оказался драматичным для многих профессионалов. Тысячи классических аниматоров были поставлены перед выбором: принять условия цифровой революции или остаться за бортом огромной индустрии, оставаясь носителем старой школы. Какие изменения в анимации произошли за последние 20 лет? Что дала цифровая революция творцам искусства оживления? Уничтожил ли компьютер творчество? На эти вопросы ответят мэтры анимации в проекте студии «КиноАтис»

Режиссер Вадим Сотсков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2017

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

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