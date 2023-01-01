Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Единственный живой парень в Нью-Йорке Единственный живой парень в Нью-Йорке
Киноафиша Фильмы Единственный живой парень в Нью-Йорке Единственный живой парень в Нью-Йорке, 2017: актеры и роли
The Only Living Boy in New York Единственный живой парень в Нью-Йорке 2017 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Единственный живой парень в Нью-Йорке, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уэбб Марк Уэбб Marc Webb
В ролях
Кейт Бекинсейл Кейт Бекинсейл Kate Beckinsale Кирси Клемонс Кирси Клемонс Kiersey Clemons Пирс Броснан Пирс Броснан Pierce Brosnan Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Деби Мейзар Деби Мейзар Debi Mazar Каллум Тернер Каллум Тернер Callum Turner Фэйт Логан Фэйт Логан Faith Logan Джеймс Саито Джеймс Саито James Saito Энди Маккензи Andy Mackenzie Дорис МакКарти Doris McCarthy
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши