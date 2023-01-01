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Каменное сердце Каменное сердце
Киноафиша Фильмы Каменное сердце Каменное сердце, 2016: актеры и роли
Hjartasteinn Каменное сердце 2016 / Исландия / Дания
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Каменное сердце, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гутмундур Арнар Гудмундсон
В ролях
Нина Дегг Филиппусдоуттир Nína Dögg Filippusdóttir Свеинн Олафур Гуннарссон Нанна Кристин Магнусдоуттир Сёрен Маллинг Søren Malling
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