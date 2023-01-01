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Темная сторона сердца
Киноафиша Фильмы Темная сторона сердца Темная сторона сердца, 1992: актеры и роли
El lado oscuro del corazón Темная сторона сердца 1992 / Аргентина / Канада
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Темная сторона сердца, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элисео Субиела
В ролях
Дарио Грандинетти Дарио Грандинетти Darío Grandinetti Сандра Бальестерос Sandra Ballesteros Нача Гевара Nacha Guevara Андре Мелансон André Melançon
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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