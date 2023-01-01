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Фантастическая женщина Фантастическая женщина
Киноафиша Фильмы Фантастическая женщина Награды и номинации фильма Фантастическая женщина
Una Mujer Fantástica Фантастическая женщина 2017 / Чили / Германия / Испания / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Фантастическая женщина

Вся информация о фильме
Берлинале 2017 Берлинале 2017
«Серебряный медведь» за лучший сценарий
Победитель
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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