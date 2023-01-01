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Фантастическая женщина
Награды и номинации фильма Фантастическая женщина
Una Mujer Fantástica
Фантастическая женщина
2017 / Чили / Германия / Испания / США
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Фантастическая женщина
Вся информация о фильме
Берлинале 2017
«Серебряный медведь» за лучший сценарий
Победитель
Оскар 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
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