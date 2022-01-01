Наша рецензия

Тельма (Элли Харбоа) переезжает в Осло. Она учится в университете ‒ изучает биологию. Дома, в уединенном коттедже, остались ее родители (Эллен Доррит Петерсен, Хенрик Рафаелсон). Они религиозны и, по всей видимости, воспитывали дочь в строгости. В столице Тельма живет одна и в телефонных разговорах постоянно отчитывается перед родителями – что она сегодня делала, что собирается готовить поесть и т.п. Семья внимательно следит за ней и на расстоянии, проверяет ее социальные сети, подмечает…