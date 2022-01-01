Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тельма Тельма
Киноафиша Фильмы Тельма Отзывы о фильме «Тельма»
Thelma Тельма 2017 / Франция / Швеция / Дания / Норвегия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Тельма»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тельма (Элли Харбоа) переезжает в Осло. Она учится в университете ‒ изучает биологию. Дома, в уединенном коттедже, остались ее родители (Эллен Доррит Петерсен, Хенрик Рафаелсон). Они религиозны и, по всей видимости, воспитывали дочь в строгости. В столице Тельма живет одна и в телефонных разговорах постоянно отчитывается перед родителями – что она сегодня делала, что собирается готовить поесть и т.п. Семья внимательно следит за ней и на расстоянии, проверяет ее социальные сети, подмечает…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Неувольняемый
Неувольняемый 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
Об Анисиной забыл: 61-летний Джигурда пустился во все тяжкие
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
Пошел против жесткого запрета: неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке
Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке
«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны
Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет
8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков
Ради семьи: 66-летний Шифрин сообщил об отъезде из страны
Не рецидив онкологии: известный журналист выдала правду о состоянии Вайкуле
Пошел ва-банк: звезда «Уральских пельменей» проболтался о шутке над Масляковым
«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу
Приложение киноафиши