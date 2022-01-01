Трамвай в другие города, 1962

Два дошкольника решили, что ночью трамваи уезжают куда-то отдыхать и если сесть поздним вечером в трамвай, то можно уехать в другой город. В трамвае они встретились с различными людьми, и все оказывались интересными. Интересно было также наблюдать за жизнью большого города, сверкавшего вечерними огнями. На последней остановке приятели сошли и оказались на берегу какого-то водоёма.



Ребята улеглись на берегу спать в спальном мешке, специально захваченном ими для путешествия. Проснувшись утром, ребята увидели милиционера, приехавшего на лошади купаться. Ребята сбросили его обмундирование в воду. Милиционер догадался, кто это сделал, и нашёл ребят. Он достал из воду свою одежду и на лошади отвёз ребят домой.