Наша рецензия

Режиссер «Язычников» Лера Суркова также занималась постановкой спектакля в ТЕАТР.DOC по одноименной пьесе Анны Яблонской. Большинство ролей в фильме исполнили актеры, уже воплощавшие на сцене образы героев ленты. Такая связь кино и театра иногда может быть весьма опасной для первого и требует от режиссера и актеров умения переключаться между двумя разными практиками. Признаемся, мы не видели спектакль и не можем сказать, насколько фильм отличается от постановки, хотя отчасти след…