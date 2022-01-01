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Язычники Язычники
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Язычники 2017 / Россия
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Язычники»

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Режиссер «Язычников» Лера Суркова также занималась постановкой спектакля в ТЕАТР.DOC по одноименной пьесе Анны Яблонской. Большинство ролей в фильме исполнили актеры, уже воплощавшие на сцене образы героев ленты. Такая связь кино и театра иногда может быть весьма опасной для первого и требует от режиссера и актеров умения переключаться между двумя разными практиками. Признаемся, мы не видели спектакль и не можем сказать, насколько фильм отличается от постановки, хотя отчасти след…

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