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2017 / Россия
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6.0
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Человек, познающий мир 2017
Лучший художественный фильм
Победитель
Начало 2017
Приз зрительских симпатий
Победитель
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