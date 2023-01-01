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Сестра Кэрри
Сестра Кэрри, 1952: актеры и роли
Carrie
Сестра Кэрри
1952 / США
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Сестра Кэрри, 1952: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Уайлер
William Wyler
В ролях
Лоуренс Оливье
Laurence Olivier
Дженнифер Джонс
Jennifer Jones
Мириам Хопкинс
Miriam Hopkins
Эдди Альберт
Eddie Albert
Бэзил Руисдейл
Basil Ruysdael
Рэй Тил
Ray Teal
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