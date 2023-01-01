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Большие часы
Большие часы, 1948: актеры и роли
The Big Clock
Большие часы
1948 / США
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Большие часы, 1948: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фэрроу
John Farrow
В ролях
Рэй Милланд
Ray Milland
Чарльз Лотон
Морин О’Салливан
Maureen O'Sullivan
Джордж Макреди
George Macready
Рита Джонсон
Rita Johnson
Эльза Ланчестер
Elsa Lanchester
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