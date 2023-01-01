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Киноафиша Фильмы Большие часы Большие часы, 1948: актеры и роли
The Big Clock Большие часы 1948 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Большие часы, 1948: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фэрроу John Farrow
В ролях
Рэй Милланд Ray Milland Чарльз Лотон Морин О’Салливан Maureen O'Sullivan Джордж Макреди George Macready Рита Джонсон Rita Johnson Эльза Ланчестер Elsa Lanchester
Чебурашка
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