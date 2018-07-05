Братья Джастин и Аарон ведут тихий, неприметный образ жизни. Они бывшие участники секты, сбежавшие оттуда потому, что старший брат узнал о скором «вознесении» всей группы к богу. Они рассказали журналистам про свою жизнь и дали интервью всем, кто у них просил об этом. Но существовать вне культа им тоже не очень понравилось, и, получив загадочную видеозапись от бывших «друзей», братья решают вернуться назад. Там на них нахлынули воспоминания, местные делят с ними кров,…
хотелось досмотреть
Очень странные делаДо российского проката добралось «Паранормальное» (The Endless), один из главных американских жанровых фильмов последнего времени. Это третья совместная работа Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, которые не просто режиссируют и пишут сценарии, но даже выступают в качестве монтажёров и операторов. К своей третьей работе они осмелели настолько, что сделали не только вышеперечисленное, но и сыграли главные роли.«Паранормальное» был обласкан кинокриткой и сильно напрашивается поставить его в один ряд с другими недавними хоррор-хитами («Реинкарнация», «Тихое место»), но это будет несколько поспешным решением. Хорошо это или плохо – решать вам, но фильм Бенсона-Мурхеда совершенно не пугает. Более того, здесь в принципе встаёт вопрос о жанровой идентификации. «Паранормальное» постоянно вращается, выставляя новую удобную форму для описания: вот семейный фильм про сложные отношения между двумя братьями, вот странная линчеобразная психоделика, вот сандэнсообразный фильм про маленькую милую коммуну аутсайдеров.
В этом главная фишка и прелесть «Паранормального» – пока в самом традиционном хорроре ты успеваешь к середине освоить правила игры и знать, чего бояться, здесь зритель остаётся в небольшой озадаченности до самого конца (и даже после просмотра). И вот эта тематическая карусель показывает, каким должно быть кино за пределами жанрового гетто. Да и само неведомое и непознаваемое существо (или место?) тоже выступает в роли своеобразного метакинематографа. Оно подкидывает героям подсказки в виде фотографий и видеопосланий, что заставляет вспомнить дебютный фильм Бенсона-Мурхеда «Ломка» – и не зря. Не раскрывая деталей можно только посоветовать ознакомиться с ним до похода в кинотеатр на «Паранормальное». Сама же концепция чего-то запредельного, непостижимого человеческим способностям сильно напоминает лавкрафтовские описания монстров – когда способности языка не позволяет даже адекватно передать ощущение от чего-то чужого и враждебного.
Как известно, в кино время и пространство отличны от нашей реальности. Главный антагонист, кем или чем бы он ни был, как раз манипулирует временем – консервируя и зацикливая его – и пространством, показывая другие миры и реальности. В этом плане «Паранормальное» является не только свежим взглядом на фантастическое в кино, но и фильмом, способным нам поведать немного о природе самого кинематографа и реальности.
8 из 10
очень много вопросов!
немного похож на артхаосное кино или дипломную работу, особенно, когда Джастин и Арон - режиссеры, звукорежиссёры и главные герои хахахахах
на один раз рекомендую, но это вовсе не ужастик!
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