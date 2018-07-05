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Паранормальное Паранормальное
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The Endless Паранормальное 2017 / США
5.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Паранормальное»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Братья Джастин и Аарон ведут тихий, неприметный образ жизни. Они бывшие участники секты, сбежавшие оттуда потому, что старший брат узнал о скором «вознесении» всей группы к богу. Они рассказали журналистам про свою жизнь и дали интервью всем, кто у них просил об этом. Но существовать вне культа им тоже не очень понравилось, и, получив загадочную видеозапись от бывших «друзей», братья решают вернуться назад. Там на них нахлынули воспоминания, местные делят с ними кров,…

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veter7335 5 июля 2018, 13:28
Оценка
Уже смотрела фильм. Норм качество. В инете. Фильм не о чём. Уж точно не стоит идти на такое... в кинотеатр.
5 июля 2018, 13:28 Ответить
rafik.ivanov.85 18 июля 2018, 22:17
Смотрел ,дерьмо редкостное , пожелел что пошел на него в кино (((
18 июля 2018, 22:17 Ответить
gabolov69 19 июля 2018, 11:56
Оценка
Смотрел,ПОЛНАЯ ХРЕНЬ! Фильм не о чём,что про что,не понятно,с пол-фильма смотрел местами на ускоренном воспроизведении. (Люди,не тратьте зря деньги на этот фильм!)
19 июля 2018, 11:56 Ответить
Александр Беляков 20 июля 2018, 10:18
Оценка
Да ребят. Я весь фильм надеялся, что там какой-нибудь замысловатый конец, типа как в фильме Куб, но его не оказалось. Хочется поставить этому фильму оценку минус 10, калище сто процентное. Там даже завязки нет никакой. Бред. Не смотрите не то, что в кино, даже не скачивайте.
20 июля 2018, 10:18 Ответить
dk 20 июля 2018, 11:40
Оценка
киношка уровня рен-тв, в кино точно нет смысла смотреть,а на планшетике перед сном зашло нормально
хотелось досмотреть
20 июля 2018, 11:40 Ответить
Роман 20 июля 2018, 17:31
Оценка
Пошёл на фильм, думая что будет интересный сюжет и я "пощекочу" себе нервы, так как название больно интересное вместе с обложкой фильма. Но... Фильм очень скучный, сидишь и просто с надеждой ожидаешь, "когда же произойдёт что-нибудь интересное?". Но такого не происходит.Просто сидишь и не понимаешь что происходит. Пошёл на ночной сеанс и реально чуть не уснул. Вообще не советую тратить на него деньги и своё время! Нудистика та ещё.
20 июля 2018, 17:31 Ответить
Presnyakova-anya 22 июля 2018, 18:06
Оценка
Совершенно бессмысленный фильм! Не советую идти. Деньги и время потрачены зря!!
22 июля 2018, 18:06 Ответить
Нуржан мебель на заказ 22 июля 2018, 22:04
Я жалею, что не прочитал отзывы о фильме((( согласен полностью- га...но полное....1 час 40 минут нудятины и ожидания развязки
22 июля 2018, 22:04 Ответить
Марат Шабаев 23 июля 2018, 22:49
«Паранормальное»: Очень странные дела
Очень странные делаДо российского проката добралось «Паранормальное» (The Endless), один из главных американских жанровых фильмов последнего времени. Это третья совместная работа Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, которые не просто режиссируют и пишут сценарии, но даже выступают в качестве монтажёров и операторов. К своей третьей работе они осмелели настолько, что сделали не только вышеперечисленное, но и сыграли главные роли.«Паранормальное» был обласкан кинокриткой и сильно напрашивается поставить его в один ряд с другими недавними хоррор-хитами («Реинкарнация», «Тихое место»), но это будет несколько поспешным решением. Хорошо это или плохо – решать вам, но фильм Бенсона-Мурхеда совершенно не пугает. Более того, здесь в принципе встаёт вопрос о жанровой идентификации. «Паранормальное» постоянно вращается, выставляя новую удобную форму для описания: вот семейный фильм про сложные отношения между двумя братьями, вот странная линчеобразная психоделика, вот сандэнсообразный фильм про маленькую милую коммуну аутсайдеров.

В этом главная фишка и прелесть «Паранормального» – пока в самом традиционном хорроре ты успеваешь к середине освоить правила игры и знать, чего бояться, здесь зритель остаётся в небольшой озадаченности до самого конца (и даже после просмотра). И вот эта тематическая карусель показывает, каким должно быть кино за пределами жанрового гетто. Да и само неведомое и непознаваемое существо (или место?) тоже выступает в роли своеобразного метакинематографа. Оно подкидывает героям подсказки в виде фотографий и видеопосланий, что заставляет вспомнить дебютный фильм Бенсона-Мурхеда «Ломка» – и не зря. Не раскрывая деталей можно только посоветовать ознакомиться с ним до похода в кинотеатр на «Паранормальное». Сама же концепция чего-то запредельного, непостижимого человеческим способностям сильно напоминает лавкрафтовские описания монстров – когда способности языка не позволяет даже адекватно передать ощущение от чего-то чужого и враждебного.

Как известно, в кино время и пространство отличны от нашей реальности. Главный антагонист, кем или чем бы он ни был, как раз манипулирует временем – консервируя и зацикливая его – и пространством, показывая другие миры и реальности. В этом плане «Паранормальное» является не только свежим взглядом на фантастическое в кино, но и фильмом, способным нам поведать немного о природе самого кинематографа и реальности.

8 из 10
23 июля 2018, 22:49 Ответить
Один Такой 28 июля 2018, 08:08
Оценка
Ушел за 20 минут до конца, хуже бреда, я не видел.
28 июля 2018, 08:08 Ответить
guev89538116957 28 июля 2018, 23:59
Оценка
Если хотите посмотреть скучный фильм то это тот самый фильм
28 июля 2018, 23:59 Ответить
veter7335 31 июля 2018, 11:38
Оценка
Полная чушь. Не думайте на него идти в кинотеатр)
31 июля 2018, 11:38 Ответить
Андрей 6 августа 2018, 18:17
Оценка
мне показался фильм оригинальным, но не очень интересным!
очень много вопросов!
немного похож на артхаосное кино или дипломную работу, особенно, когда Джастин и Арон - режиссеры, звукорежиссёры и главные герои хахахахах
на один раз рекомендую, но это вовсе не ужастик!
6 августа 2018, 18:17 Ответить
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