Наша рецензия

Братья Джастин и Аарон ведут тихий, неприметный образ жизни. Они бывшие участники секты, сбежавшие оттуда потому, что старший брат узнал о скором «вознесении» всей группы к богу. Они рассказали журналистам про свою жизнь и дали интервью всем, кто у них просил об этом. Но существовать вне культа им тоже не очень понравилось, и, получив загадочную видеозапись от бывших «друзей», братья решают вернуться назад. Там на них нахлынули воспоминания, местные делят с ними кров,…