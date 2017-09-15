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Кристен решила, что подарить квест на день рождение Тайлера, своего молодого человека, – неплохая задумка! Новое, интересное развлечение для любителей пораскинуть мозгами вместе с друзьями наверняка придется ему по душе. Ребята быстро переходят от слов к делу и отправляются на квест, где им завязывают глаза и разделяют по комнатам. Отсчет начат, первая загадка загадана. Но с каждым новым шагом решать головоломки становится все труднее, а дом преподносит новые сюрпризы из-за которых…