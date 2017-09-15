Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синистер. Начало" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клаустрофобия Клаустрофобия
Киноафиша Фильмы Клаустрофобия Отзывы о фильме «Клаустрофобия»
Escape Room Клаустрофобия 2017 / США
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Клаустрофобия»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Кристен решила, что подарить квест на день рождение Тайлера, своего молодого человека, – неплохая задумка! Новое, интересное развлечение для любителей пораскинуть мозгами вместе с друзьями наверняка придется ему по душе. Ребята быстро переходят от слов к делу и отправляются на квест, где им завязывают глаза и разделяют по комнатам. Отсчет начат, первая загадка загадана. Но с каждым новым шагом решать головоломки становится все труднее, а дом преподносит новые сюрпризы из-за которых…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ильсина Сайфуллина 15 сентября 2017, 20:43
Оценка
Никому не посоветую данный фильм, пошли в кино на него, купившись на высокий рейтинг. С самого начала что-то пошло не так: очень тягучие бездарно написанные диалоги героев, такие долгие паузы, что играют они, а стыдно мне. Весь фильм ждала что-то замысловатое, интересное в сюжете, но характер героев так и не был раскрыт, концовка оказалась банальной, а музыка на фоне все время входила в диссонанс с действием в кадре. В общем, было обидно, ведь тема квеста даёт такой простор для интересных поворотов, замысловатых головоломок и раскрытия характера участников в стрессовой ситуации. Фильм напомнил жаркую пародию на пилу.
15 сентября 2017, 20:43 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Праведник
Праведник 131 комментарий
Вызов
Вызов 17 комментариев
Здоровый человек
Здоровый человек 3 комментария
Не слышу зла
Не слышу зла 1 комментарий
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Гремлины: Хранители леса
Гремлины: Хранители леса
2023, Великобритания, ужасы
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App