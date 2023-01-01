Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снежная королева: Разморозка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Падение ангела Падение ангела
Киноафиша Фильмы Падение ангела Падение ангела, 2019: актеры и роли
Angel Has Fallen Падение ангела 2019 / США
7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Падение ангела, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рик Роман Во Рик Роман Во Ric Roman Waugh
В ролях
Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Джерард Батлер Джерард Батлер Gerard Butler Джада Пинкетт Смит Джада Пинкетт Смит Jada Pinkett Smith Пайпер Перабо Пайпер Перабо Piper Perabo Лэнс Реддик Лэнс Реддик Lance Reddick Холт МакКэллани Холт МакКэллани Holt McCallany Майкл Лэндис Майкл Лэндис Michael Landes Тим Блейк Нельсон Тим Блейк Нельсон Tim Blake Nelson Марк Смит Марк Смит Mark Smith
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши