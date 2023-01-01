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Падение ангела
Падение ангела, 2019: актеры и роли
Angel Has Fallen
Падение ангела
2019 / США
Трейлер
7.7
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 6.4
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Падение ангела, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рик Роман Во
Ric Roman Waugh
В ролях
Морган Фриман
Morgan Freeman
Джерард Батлер
Gerard Butler
Джада Пинкетт Смит
Jada Pinkett Smith
Пайпер Перабо
Piper Perabo
Лэнс Реддик
Lance Reddick
Холт МакКэллани
Holt McCallany
Майкл Лэндис
Michael Landes
Тим Блейк Нельсон
Tim Blake Nelson
Марк Смит
Mark Smith
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